صحة كربلاء تكشف تفاصيل الاصابات الثلاث الجديدة بكورونا

كشفت دائرة صحة كربلاء، السبت، تفاصيل الاصابات الثلاث الجديدة بفايروس كورونا التي اعلن عنها ضمن الموقف الوبائي اليوم، مؤكدة اثنين من المصابين كانا ملامسين لعائد من سوريا.

وقالت صحة المحافظة في بيان إنه "تم تسجيل (3) إصابات جديدة بفيروس كُورونا بعد التأكد منها مُختبرياَ ليرتفع إجمالي الإصابات المُسَجلة في المحافظة الى (93) حالة، بضمنها (6) حالات وفاة، وشِفاء (80) حالة، في حين بخضع (7) حالات بضمنها الإصابات المُسَجلة اليوم، في ردهة الحميات (الحياة) لإنعاش المُصابين بكُورونا في مدينة الإمام الحُسين (ع) الطبّية، وسط رعاية طبية وصحية مُشددة".

وأضاف البيان أن "الإصابات المُشار إليها كانت لمُصابين (ذكر وأُنثى) بعمر (26 - 34) عاما، ومن سكنة منطقتي حي المعلمين والمعملجي وتجمعهُما درجة قرابة حيث كانا مُلامسين لقريب لهما كان عائداً من سوريا قبل أكثر من شهر ولم تظهر عليه أعراض المرض في حينها"،

مشيراً الى أن "الإصابة الثالثة كانت مريضة بعمر (52) عاماً من منطقة الحي العسكري وتُعاني من مرض عضال وتخضع حالياَ للعلاج الكيميائي".

واعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 66 اصابة جديدة بفايروس كورونا بينها ثلاث في كربلاء، مؤكدة شفاء 59 مصاباً في البلاد.