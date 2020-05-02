الحشد الشعبي يباشر بمتابعة تحركات داعش غرب الأنبار

باشرت الالوية التابعة لقيادة عمليات قاطع الأنبار للحشد، السبت، بمتابعة تحرك “ داعش” الارهابي في عدد من مناطق صحراء محافظة الأنبار الغربية تحديداً باتجاه غرب قضاء القائم.

وقال نائب قيادة عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله في بيان ان “قوات الحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات الأنبار والمتمثلة باللواءين ١٣ و١٨ باشرت في تفتيش ومتابعة أثر تحرك داعش الإرهابي في عدة مناطق تقع غرب قضاء القائم بمحافظة الأنبار”.

وأضاف نصر الله، أنه “كانت أبرز تلك المناطق منطقة أبوفهد ووصولاً الى منطقة الكعرة باتجاه منطقة أم اللوز والحلكوم غابة المناخ وغابة سلوم التي تكون باتجاه غرب قضاء القائم غربي الانبار”.

يذكر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي اطلقت قبل أيام عملية واسعة سميت بعمليات ( رمضان الأولى) شملت تفتيش وتطهير عدة مناطق مهمة تقع في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار.