العمليات المشتركة: منفذو هجوم مكيشيفة عناصر فارة من مطيبيجة

اكدت العمليات المشتركة، السبت، بان منفذي هجوم مكيشيفة عناصر ارهابية فارة من منطقة مطيبيجة وبإسناد من حواضن وفرت لها الدعم بمكيشيفة.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث صحفي ان “القوات الامنية تقوم بحملات وعمليات امنية واسعة النطاق بمنطقة مطيبيجة ضيقت الخناق على العناصر الارهابية في تلك المناطق بعد ان تمكنت القوات الامنية من قتل والقبض على عدد منهم”.

واضاف ان “بعض العناصر تمكنت من الهرب من مطيبيجة الى مكيشيفة عبر ممر يربط المنطقتين”، مشيرا الى ان “هناك حواضن بمنطقة مكيشيفة وفرت الحركة والدعم لتلك العناصر الفارة من مطيبيجة ومكنتهم من تنفيذ التعرض الاخير والذي راح ضحيته 9 شهداء”.

واوضح ان “القوات الامنية مستمرة بحملات وعمليات واسعة للتحري عن منفذ الهجوم وحواضنهم لحين القبض على جميع افراد المجموعة الارهابية وتطهير المنطقة بكاملها من الحواضن الداعمة لها”