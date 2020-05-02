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رئيس هيئة الحج يدعو الى اطلاق عملية "ثأر شهداء الصيام" لمطاردة "داعش" الارهابي


دعا رئيس هيئة الحج الشيخ سامي المسعودي، السبت، الى اطلاق عملية "ثأر شهداء الصيام" لمطاردة تنظيم "داعش".

وقال المسعودي في بيان ، إنه "مع ايام رمضان المبارك وفي اوقات السحور في سواتر الشرف يتصدى رجال الحشد الغيارى لإعتداء ارهابي داعشي في مدينة سامراء المقدسة والمناطق المجاورة لها لغرض اختراق الحاجز الامني للمدينة وهذا ما نبهنا عليه كثيرا من عمليات تجميع جيوب الدواعش في مناطق محددة في محافظة صلاح الدين".

وأضاف "كانت قوات حشدنا الظافر بالمرصاد لهم واجبرتهم على الانسحاب بعد اشتباكات طويلة سقطت خلالها دماء طاهرة في شهر رمضان لتروي ارض الوطن وتبقي القباب والمنائر شامخة وارض الوطن مطهرة من ارجاس الدواعش".

ودعا المسعودي الى "تمشيط المنطقة واطلاق عملية ثأر شهداء الصيام ضد فلول داعش ومطاردتهم في كل مكان وتثبيت نقاط امنية تمتلك كل الاسلحة وتفعيل جهد استخبارات الحشد والقوات المشاركة معه وتوجيه ضربة قاصمة لهذه الشرذمة ولهذه العصابات التي تستفيد من كل ظرف يعصف في البلد لمعاودة نشاطها".

 

كما دعا قوات الحشد الى "وقفة واحدة ضد هذه الخروقات بمساندة قواتنا الامنية وجيشنا الباسل، وان يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الظرف الحرج".

 

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رئيس هيئة الحج يدعو الى اطلاق عملية "ثأر شهداء الصيام" لمطاردة "داعش" الارهابي
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