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وزير النقل: سبعون رحلة استثنائية أجلت قرابة 13 ألف عراقي في الخارج


كشف وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، عن اجمالي الرحلات الاستثنائية التي نفذها اسطول طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خلال شهري آذار ونيسان 2020 على خلفية تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت مختلف بلدان العالم .

وقال لعيبي في بيان  إن "عدد الرحلات بلغت سبعين رحلة استثنائية شملت نحو عشرين قطاع اقليمي ودولي لإجلاء (12951) مواطنا عراقيا بضمنها القطاعات الاوربية التي سيرت اليها رحلات استثنائية لأول مرة وبطواقم عراقية، كما تم تسيير رحلتين استثنائيتين لشحن مواد طبية ومستلزمات صحية ووقائية من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق ولصالح وزارة الصحة العراقية وبشكل مجاني بالتنسيق مع خلية الازمة ولجنة الامر الديواني 55 لسنة 2020 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف أن "جميع الرحلات نفذت بواعز إنساني وبجهود استثنائية لكوادر الخطوط الجوية العراقي التي سخرت جميع امكاناتها لتنفيذ هذه المهمة الوطنية فضلاً عن الجهود الوزارية الحثيثة لاستحصال الموافقات الرسمية المنسجمة مع القرارات الحكومية وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبتنسيق عالي المستوى مع وزارة الخارجية وسلطات الدول التي قصدها الناقل الوطني لتسهيل اجراءات عودة المواطنين العراقيين وفتح الاجواء اضافة الى العمل المشترك مع وزارة الصحة العراقية لفحص الوافدين ونقلهم الى اماكن الحجر الصحي عبر الحافلات التي خصصتها وزارة النقل".

وأوضح لعيبي، أن "جميع الطائرات التي نفذت عملية الاجلاء تخضع لعملية تعفير مشددة قبل وبعد تنفيذ الرحلة تحت اشراف كادر متخصص لضمان سلامة الطواقم والمسافرين وفق اللوائح الصحية المعتمدة عالمياً للوقاية من خطر تفشي الوباء".

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