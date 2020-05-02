نائبة مسيحية: الكاظمي تعامل معنا بطريقة بدائية جداً وسيكون لنا رد داخل البرلمان

اتهمت النائب عن المكون المسيحي ريحان حنا أيوب، السبت، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالتعامل مع نواب المكون بطريقة بدائية جداً، مشددة على انه سيكون لهم رد داخل قبة البرلمان.

وقالت ايوب في حديث صحفي إن "طريقة تعامل المكلف مصطفى الكاظمي مع نواب المكون المسيحي، كانت طريقة بدائية جداً"، مبينة ان "هذا الاسلوب والطريقة مرفوضة رفضا قاطعاً".

وأضافت أن "المكون المسيحي هو مكون اصيل في العراق وينبغي ان لا يتم التعامل معه بهكذا طريقة غير مقبولة"، مشددة على انه "سيكون لنا رد داخل قبة البرلمان".