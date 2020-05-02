وزير الداخلية يوجه بالاهتمام بشكاوى المنتسبين

أوعز وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، بتفعيل دور أقسام الشكاوى والمتابعة في جميع دوائر الوزارة، موجهاً بالاهتمام بشكاوى المنتسبين.

وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان، إن الأخير ترأس "اجتماعاً موسعاً بحضور وكلاء الوزارة وقادة التشكيلات كافة للتباحث حول مختلف المواضيع التي تتعلق بطلبات وشكاوى المنتسبين ووضع الحلول المناسبة لها".

وأمر الياسري، بحسب البيان، "قادة تشكيلات الوزارة بإيلاء حالات شكاوى ومناشدات المنتسبين أهمية قصوى"، مؤكداً على "أهمية تحقيق الاستجابة بأسرع وقت وتقديم موقف دوري له بالمعالجات المناسبة لكل حالة".

ولفت إلى "وجوب احترام المنتسب أو المواطن على حد سواء واستقبال كل من لديه مشكلة معينة والاصغاء إلى طلباتهم الصغيرة منها والكبيرة"، موعزاً بـ"تفعيل دور أقسام الشكاوى والمتابعة في كافة الدوائر التابعة للوزارة".

وشدد الياسري على "ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار التضحيات الجسيمة التي قدمتها قوى الأمن الداخلي والدماء الزاكية التي سالت من أجل أن ينعم المواطنون بالأمن والسلام"، موجهاً بـ"التعامل مع كل الطلبات والشكاوى والمناشدات بمهنية عالية".