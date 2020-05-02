في الديوانية.. سائق يضرب ويدهس شرطي مرور أثناء محاسبته ويهرب

أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، السبت، بتعرض منتسب بالمرور إلى الاعتداء بالضرب والدهس من قبل سائق أثناء محاسبته شمالي المحافظة.

وقال المصدر إن "سائقاً قام بالاعتداء على منتسب بالمرور ودهسه أثناء محاسبته من المرور، في سيطرة قضاء سومر شمالي المحافظة، لعدم امتلاكه أوراقاً رسمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "السائق هرب بعد ذلك"، مشيراً إلى "نقل المصاب لمستشفى الديوانية التعليمي لتلقي العلاج وهو بحالة خطرة".