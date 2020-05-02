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النجف تعلن عدم تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا


أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفايروس كورونا اليوم، وذلك بعد إجراء 183 فصحاً لحالات مشتبه بها.

وقالت الدائرة في بيان إن "مختبر الصحة العامة في النجف قام بإجراء 183 فحصاً لحالات مشتبه بها، من ضمنها 51 نموذجاً من عينات الحجر في ضيافة الدائرة، و47 فحصا من عينات الفحص العشوائي".

وأضافت الدائرة: "تبين من خلال الفحوصات عدم وجود حالة موجبة، وبذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :- 305 حالة مؤكدة، 279 شفاء، 6 حالات وفاة".

وأكدت الدائرة، "استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم وعلى مدار 24 ساعة لتشخيص الحالات الموجبة وتقديم كافة الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للملامسين والمصابين".

ودعت الدائرة، إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة وتجنب التجمعات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومنها غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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