الامن النيابية تحذر من قرار امريكي سينفذ بالصيف في العراق

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب كريم عليوي، الجمعة، من قرار امريكي سينفذ بالصيف في العراق.

وقال عليوي في حديث صحفي ،ان” الادارة الامريكية وعلى لسان وزير خارجيتها تحدث قبل ايام عن مضمون قرار بزيادة قواتهم في العراق خلال الصيف مؤكدا بان القرار يتعتبر تحدي لارادة البرلمان الذي طالب باخراج تلك القوات وانهاء وجودها في البلاد”.

واضاف عليوي،ان” القرار الامريكي بزيادة قواتهم في العراق مرفوض برلمانيا وشعبيا ويمثل تحدي لارادة البلاد مؤكدا بان اي زيادة ستفجر غضب شعبي وعلى الادارة الامريكية ان تدرك بان قرار البرلمان باخراج قواتها نابع من ارادة وطنية وشعبية”.