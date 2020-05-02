الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن هجومي بلد ومكيشيفة

اصدر الحشد الشعبي، السبت، بيانا بشأن هجومي بلد ومكيشيفة في صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان انه "خاض مواجهات قوية ضد عصابات داعش في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين"، مبينا ان "قوات الحشد قتلت وجرحت عدد من الدواعش خلال صد التعرض".

واضافت انها "حاصرت مناطق التعرضات لتعقب عصابات داعش الإجرامي بعد وصول تعزيزات جوية وبرية لتأمين مناطق التعرض"،

مشيرة الى ان "الحصيلة الأولية استشهاد ١٠ من مقاتلي الحشد وجرح آخرين تم اخلائهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج".

وتابعت ان "فوج دجلة قدم ٩ شهداء وجريحين في مكيشيفة، فيما قدم اللواء ٤١ شهيد واحد في منطقة تل الذهب".