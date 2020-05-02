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عشائر ميسان تندد بعرض مسلسل على قناة سعودية عرض صورة سلبية عن الجنوب


نددت عشائر من محافظة ميسان، الجمعة، بعرض مسلسل على قناة سعودية عرض صورة سلبية عن الجنوب.

وذكرت العشائر في بيان مشترك  انه "بعد ان فتحنا في المحافظة ابواب بيوتنا ومضايفنا وخدمنا الكادر التمثيلي الذي جاء للمحافظة وصور مسلسل الذي يعرض الان على قناة سعودية، بل قدم لهم كل صغيرة وكبيرة، كانوا قد قالوا لنا ان المسلسل يتغنى بمكارم الجنوب وعشائره التي كانت ولا زالت الرافد الاكبر لكل ما يحتاجه العراق وليست فتوى الجهاد الكفائي ببعيدة عن ذلك".

واضافت :"فاجئنا نتاج هذا المسلسل وما يقدمه من صورة سلبية ضحلة سيئة عن الجنوب وعشائره بل قدموا عادات لم ولن تكون في مضايف الجنوب كرمي النساء في حظيرة الحيوانات او الاقتتال والصراعات الطفولية التي تجعل من المشاهد ينظر لعشائر الجنوب كمجاميع ضالة منحرفة بعيدة عن العالم ".

واوضحت العشائر، انه "لما لهذا المسلسل من تجاوز صريح علينا، نعلن رفع دعوى قضائية على مخرج العمل وكاتبه وكل كادره التمثيلي والشركة المنتجة ، فضلاً عن الملاحقة العشائرية لكل افراد العمل".

وطالبت العشائر، وزارة الثقافة ونقابة الفنانين وهيئة الاعلام والاتصالات بــ "اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه القناة السعودية التي تريد ان تحمل دور فتاوى التكفير بقتل العراقيين الى قتل قيمهم وارثهم الوطني والاجتماعي".

 

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عشائر ميسان تندد بعرض مسلسل على قناة سعودية عرض صورة سلبية عن الجنوب
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