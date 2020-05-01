الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق: تسجيل 68 اصابة

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 68 اصابة بكورونا في العراق اليوم، فيما اشارت الى تسجيل حالة وفاة واحدة و39 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان "يجب تنفيذ التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنازل، والالتزام بقواعد الحناية الشخصية والمجتمعية لمنع انتقال العدوى مع المحاسبة الشديدة للمخالفين حماية للجميع"، مبينة انه "تم فحص (٣٣٣٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٩٥٣٩٩)".

واضافت ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( ٦٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٤

بغداد/ الكرخ: ٩

مدينة الطب: ٢

النجف الأشرف: ١

البصرة: ١٧

كركوك: ٧

ميسان: ٧

اربيل: ١

واضافت انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في المثنى، وشفاء ٣٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠

مدينة الطب: ٩

النجف الأشرف: ٦

البصرة : ١٢

اربيل: ٢

واكدت ان "مجموع الإصابات : ٢١٥٣، ومجموع الوفيات: ٩٤، ومجموع حالات الشفاء: ١٤١٤".