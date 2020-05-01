الاستخبارات تفجر مفخخة بعد مطاردتها في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن تفجير سيارة مفخخة بعد مطاردتها في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تؤكد وجود عجلة مفخخة في القاطع الشمالي باتجاه الطريق السريع شرق قضاء الرطبة بالانبار، قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٥٣ من نصب كمين للعجلة المفخخة".

وأضافت أنه "تم مطاردة العجلة والاشتباك مع من فيها والذين لاذوا بالفرار تاركين العجلة بعد محاصرتها وعدم تمكنها من استهداف القوات الامنية"، مبينة أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتفجيرها موقعيا دون حدوث اضرار".