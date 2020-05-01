صادقون: لا نملك تمثيلاً وزارياً بحكومة الكاظمي

أعلنت كتلة صادقون النيابية عدم وجود تمثيل نيابي لها في الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن الكتلة احمد الكناني، إن "اغلب الكتل السياسية أعطت الحرية للكاظمي في اختيار الكابينة الوزارية وسيتم التصويت على وزرائه وفق معايير مهمة هي الاستقلالية والنزاهة والكفاءة وإمكانية إدارة هذا المنصب".

وأضاف أن"موقف صادقون تماشيا مع الإجماع الوطني كون البلاد تمر بجملة من التحديات تحتاج الى حكومة قوية قادرة على إدارة هذه الأزمة".

وأشار إلى أن "الكتل السياسية بانتظار إرسال الكابينة الوزارية لمجلس النواب لتحديد موعد جلسة منح الثقة"، داعياً " المكلف الى استثمار حرية الاختيار التي منحت له