اربيل تسجل اصابة جديدة لامراة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، عن اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل.

وقالت في بيان مقتضب إن صحة اربيل سجلت إصابة جديدة بمرض كورونا لامرأة بعمر 25 سنة في قضاء رواندوز التابع لمدينة اربيل.

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية، في موقفها الوبائي امس الخميس، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات في عموم العراق الى ٢٠٨٥، مقابل 93 حالة وفاة بالمرض، في حين تماثل ١٣٧٥ مصاب الى الشفاء التام.