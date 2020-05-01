صحة البصرة تسجل ١٧ اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة البصرة، الجمعة، تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان ان"الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا ليوم 2020/5/1 كان كالاتي:

الحالات الموجبة الجديدة =17

(16حالة نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة + حالة واحدة راجعت المستشفى)

تفاصيل ١٦ حالة ضمن الاحصائية ومواقعهم الحغرافية كانت هي كما يلي:

٧ حالات في منطقة الخورة قضاء الهارثة

٩ حالات في حي القائم القبلة ، علما ان جميع هؤلاء هم من الملامسين الذين ارتادوا مجلس العزاء في الهارثة.

الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 12

الوفيات الجديدة= لايوجد

عدد الحالات الموجبة التراكمية = 451

(17 وفيات+ 201 شفاء + 233 قيد العلاج )

عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة = 115

عدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب = 98

الفحوصات المختبرية الإجمالية = 213

عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي = 7227

عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الان = 294"