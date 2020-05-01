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النزاهة تعيد إلى الدولة ملكية عقار مستولى عليه في بابل


كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من إعادة ملكية عقار إلى الدولة في محافظة بابل، مبينة أن قيمة العقار تُقدَّرُ بأكثر من (350,000,000) مليون دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي نـفَّـذها فريق عمل مكتب تحقيق بابل، أشارت إلى أن الفريق المؤلف من محققي شعبة التحري والضبط تمكن من ضبط المتهم الذي قام بالاستيلاء على العقار، واستغلاله لأغراضٍ تجاريةٍ لمصلحته الشخصية، فضلاً عن ضبط أصل إضبارة العقار.

وأكدت الدائرة أن ملكية العقار الذي يقع في مركز مدينة الحلة، تعود إلى وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة  في بابل، وتُقدَّرُ قيمته بأكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دينار.

وتابعت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية،  التي نُفِّذَت بموجب مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضه رفقة المتهم على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل؛ الذي قرَّر توقيف المتهم على ذمة التحقيق.

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