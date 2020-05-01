نائب: قوى سياسية دعمت الكاظمي ستنقلب عليه في جلسة البرلمان

اعتبر عضو مجلس النواب باسم خشان، الجمعة، ان القوى السياسية التي اعلنت دعمها لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ستنقلب عليه في جلسة التصويت داخل البرلمان.

وقال خشان، في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية، إن "القوى السياسية، دائما ما تلعب على الوقت الاخير، لحسم اي ملف عليه خلافات، ولهذا هي اعلنت دعمها للكاظمي وتمريره في البرلمان، لكنها سوف تنقلب عليه في جلسة التصويت داخل البرلمان".

وحذر خشان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "من تغيير القوى السياسية دعمها له في الثواني الأخيرة من عقد جلسة التصويت على منحه الثقة، فهي سوف تعمل على عرقلة هذا الامر بكل تأكيد".