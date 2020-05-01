صحة ميسان تسجل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة، عن تسجيل ٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مركز المحافظة، مشيرا إلى أن المصابين من الملامسين لحالة موجبة سابقة.

وقالت الدائرة في بيان إنه تم "تسجيل ٧ إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان"، لافتا الى أنهم "من الملامسين لحالة موجبة سابقة كانت قد قدمت من سفر من خارج العراق".

وأضافت، أنه "تم سحب ٢٥ نموذجا منهم كإجراء وقائي، كما تم اخذ الإجراءات المتعلقة بالإصابة كافة"، داعية أهالي محافظة ميسان الى "الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة، حفاظا على سلامة الجميع، ومنها، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى".