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نائب عن كتل المستقبل الكوردية : نفط الاقليم يهرب باشتراك مسؤولين في الحكومة المركزية


اتهم النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الجمعة، مسؤولين في الحكومة المركزية بالاشتراك مع نظرائهم في اقليم كردستان بملف تهريب النفط في الاقليم.

وقال شمس الدين، في بيان صحفي له اليوم، ان قطع رواتب موظفي الاقليم بسبب الخلاف النفطي بين حكومتي المركز والاقليم امر غير دستوري وقانوني كونه يهدد وحدة العراق.

واضاف، اننا في الوقت نفسه نشجع على اتخاذ قرارات واجراءات قانونية من الحكومة المركزية ضد رئيس الاقليم والوزراء المتهمين بملف تهريب نفط كردستان الى الخارج، الا ان هنالك جملة امور تمنع ذلك منها اشتراك مسؤولين في الحكومة الفيدرالية بهذا الملف مما جعلهم يغضون الطرف عن هذه المسالة الحساسة والمهمة.

وعد شمس الدين، ماسماه "تحالف احزاب السلطة في بغداد مع الاحزاب الحاكمة في الاقليم ضد ابناء الشعب وقطع ارزاقهم من اخطر انواع الفساد، والذي قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

يشار الى أن وفدا من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني وصل إلى بغداد، اول أمس  (الاربعاء)، في محاولة لاحتواء أزمة الرواتب إثر قرار الحكومة الاتحادية وقف صرف رواتب موظفي الإقليم بعد امتناع سلطات كردستان عن تسليم حصتها المقررة من صادرات النفط إلى شركة "سومو" الاتحادية.

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