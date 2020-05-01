الاسبوع المقبل.. حل نهائي بشأن العام الدراسي الحالي

تعتزم لجنة التربية النيابية في الاسبوع المقبل عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة التربية للخروج بحلول نهائية بشأن العام الدراسي الحالي ووضع الدوام والطلبة، مؤكدة أن السنة الحالية لن تعد "سنة عبور" بأي شكل من الاشكال.

وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي، في تصريحات اوردتها الصحيفة الرسمية، إن دوام الطلبة في ظل تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي الذي تعيشه أغلب دول العالم ومن بينها العراق أصبح "مستحيلاً"، مشيراً إلى أن ما يدعو إلى التفاؤل أن الأمور في البلاد تتجه نحو الانفراج.

واضاف اللهيبي ان اللجنة تعتزم الاجتماع الاسبوع المقبل مع وزارة التربية من اجل الخروج بحلول نهائية بهذا الخصوص، مؤكدا ان اعتبار هذه السنة سنة عبور امر مستحيل لارتباط البلد بنظام عالمي.