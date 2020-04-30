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لجنة الصحة والبيئة النيابية تعلن احالة وزير الصحة الى الإدعاء العام


اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الخميس، عن احالة وزير الصحة جعفر علاوي الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقالت اللجنة في بيان  إنها "احالت وزير الصحة الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته القوانين النافذة وعدم حضوره الى مجلس النواب رغم طلبات الاستضافة المتكررة من قبل اللجنة، ولعدم اكتراثه للتحديات التي يشهدها البلد بعد تفشي فيروس كورونا".

ونقل البيان عن رئيس اللجنة قتيبة ابراهيم الجبوري قوله، إن "لجنة الصحة والبيئة أحالت اليوم ملفات خاصة بعقود أبرمتها وزارة الصحة لتجهيز وشراء المستلزمات الطبية الخاصة بأزمة كورونا الى هيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق شامل بشأنها"،

مشيرا الى أن "هذه الملفات تضمنت مخالفات من بينها المبالغة الكبيرة بالأسعار ولكون المستلزمات من مناشئ غير رصينة وتم حصر عمليات الشراء المباشر بمكاتب محدودة ترتبط بجهات متنفذة داخل الوزارة".

وأضاف أن "اللجنة النيابية تبدي أسفها لضعف الأداء الإداري لوزير الصحة وإخفاقه في التعامل مع أزمة كورونا، فبينما يفترض أننا اليوم في سباق مع الزمن، نجد أن اغلب العقود الخاصة بكورونا لم تجهز حتى هذه اللحظة، وبالتالي اضطررنا إلى اتخاذ هذا الإجراء تلبية للمصلحة العامة ولكون التحديات التي يمر بها العراق اليوم لاتحتمل المجاملات بل تتطلب قرارات سريعة وحاسمة".

 

 

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لجنة الصحة والبيئة النيابية تعلن احالة وزير الصحة الى الإدعاء العام
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