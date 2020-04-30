الدفاع المدني يعلن اخماد حريق كبير وسط كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، الخميس، اخماد حريق اندلع في معمل للحفاظات وسط المدينة.
وقال مدير الدفاع المدني العميد طاهر حميد في حديث صحفي إن “حريقا كبيرا اندلع في معمل للحفاظات في منطقة المعملجي وسط مدينة كربلاء وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده بمشاركة 12 الية”.
واضاف حميد ان “الحريق تسبب بخسائر مادية جسيمة دون وقوع اضرار بشرية”، مشيرا الى ان “الادلة الجنائية والدفاع المدني تعمل على كشف ملابسات الحادث”.
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