مقتل سبعة ارهابيين من "داعش" في صلاح الدين

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن مقتل سبعة عناصر من تنظيم "داعش" في صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان إن "عملية أمنية استباقية وفق معلومات استخبارية انطلقت، مساء امس وانتهت، صباح اليوم، حيث قام مقاتلو قوات اللواء السادس للحشد الشعبي بمساندة من طيران الجيش العراقي بمسح عدد من المناطق ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ومن ضمنها الطريق الرئيسة للمحافظة حتى جبال حمرين".

وأضاف، أنه "تم خلال العملية العثور على خمس مضافات لفلول داعش وقتل سبعة إرهابيين وكذلك الاستيلاء على مواد لوجستية وأسلحة ومتفجرات".