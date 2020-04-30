رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية

وصلت إلى مطار بغداد الدولي، طائرة محملة بمساعدات قدرها نحو 30 طنا من مواد ومستلزمات طبية تدخل في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وصرحت وزارة الخارجية العراقية على موقعها الرسمي أن هذه المساعدات مبادرة أطلقتها شركات ورجال أعمال عراقيون مقيمون في الصين بمدينة أيو وكوانجو استجابة لدعوة سفارة جمهورية العراق لدى بكين، وبالتعاون مع مكتب الخطوط الجوية العراقية.

وتابعت الوزارة "يأتي ذلك كتجسيد لحالة التكاتف والتضافر بين أبناء البلد في مواجهة التحديات التي يتعرض لها".