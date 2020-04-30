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صحة كربلاء تنجح بإستخدام بلازما الدم في علاج المُصابين بكُورونا


أعلنت دائرة صحة كربلاء، الخميس، عن نجاح علاج حالات الإصابة بفيروس كُورونا المستجد عبر بلازما الدم من حالة سابقة أصيبت وتماثلت للشفاء.

وقال مدير قسم الأمور الفنية ، الدكتور عدي السلامي في تصريح صحفي إنه "تم مؤخراً إستخدام بلازما الدم، أو بلازما النقاهة، لعلاج أحد مرضى فيروس كورونا ، بعمر ( 75 ) عاماً وكانت حالته حرجة جدا ، مما يُمهَد الطريق لعلاج مرضى أخرين من ذوي الحالات الحرجة للمصابين بالفيروس نفسه ، وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج".

وأضاف السلامي ، إن " الدائرة ، إستندت في خطوتها هذه "إلى النتائج العلمية ، التي أكدت إحتواء بلازما الدم لدى المُتعافين من الفيروس على عدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني من مُضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19" .

وأوضح " قمنا بوضع بروتوكول استخدام علاج بلازما الدم وفقا للمعايير العالمية " ، مؤكداً أنه تم " وضع شروط التبرع بالبلازما وتحديد المرضى الذين سوف يتلقون هذا النوع من العلاج".

ولفت السلامي إن " إستخدام بلازما الدم في العلاج ساهم كثيراً في تعجيل شفاء المريض ، وساعد كثيراً في إنخفاض عدد الأيام التي قضاها في المستشفى " . مُبيناً ، إن " وفداَ من وزارة الصحة والبيئة ، حضر الى المحافظة لتقييم التجربة وأشاد بنجاحها وفائدتها المُستقبلية لمرضى الكُورونا ".

وإختتم السلامي تصريحه بالقول ، إن " هذه الخطوة ، تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدائرة على المستويين الوقائي والعلاجي ، وعمل كُل ما من شأنه توفير مناخ الإستشفاء الأفضل والرعاية الطبية المتكاملة ، التي تُكفل الحد من أية آثار جانبية محتملة لدى مرضى كورونا " ، إلى جانب " تسريع عملية الشفاء ، وعودة المُصابين الى حياتهم الطبيعية " .

 

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