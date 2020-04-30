وزير الصحة ينفي ما نشر بشأن تحديد مناطق مشمولة بالحظر المناطقي

نفى وزير الصحة جعفر علاوي، الخميس، ما نشر بشأن تحديد مناطق مشمولة بالحظر المناطقي.
وقال علاوي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "اﻟﺤﺠﺮ المناطقي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻌﺪ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻰ المناطق ذات اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة وﺳﻴﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻔﻴﺮ وﺗﻮﻋﻴﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﻘﻬﺎ".
ونفى "ما ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ مشمولة ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ المناطقي"، ﻣﺆﻛﺪا أن "مناطق العراق ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺤﺘﻮي إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ".
يذكر ان وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت قبل ايام ان عدد من مناطق بغداد بينها الزعفرانية ومدينة الصدر ستشمل بالحظر المناطقي.
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