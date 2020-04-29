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عشائر كركوك تؤكد تمسكها ببقاء الحشد الشعبي في مناطقها


اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاربعاء، تمسك عشائر كركوك ببقاء الحشد الشعبي في مناطقها.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان “عشائر كركوك من كل الاطياف متمسكة ببقاء الحشد الشعبي في مناطقها خاصة غرب وشمال شرق المحافظة لافتا الى انها طالبت بتعزيز وجود الحشد نظرا لدورها الايحابي في تعزيز الامن والاستقرار الداخلي”.

واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي قوة وطنية اثبتت فعاليتها وتعاطييها مع الامن خاصة بعد فرض الاستقرار في مناطق متوثرة وساخنة للغاية لافتا الى ان اي انسحاب للحشد سيخلق فراغ تستغلها داعش وترتكب بحق الاهالي جرائم مروعة ودامية وهذه حقيقة يدركها الاهالي وهذا ما يدفعهم للتمسك بالحشد الشعبي في مناطقهم”.

وتنشر عدة الوية للحشد الشعبي في جنوب وغرب وشمال شرق كركوك في اطار دعم جهود الاستقرار الامني ودرء مخاطر الارهاب عن المدن والقرى المحررة.

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