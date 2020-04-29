تحالف الفتح يؤكد ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الازمات

أكد تحالف الفتح، الاربعاء، ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الازمات والعبور بالبلاد الى بر الأمان، معتبراً أن ذلك يتم من خلال اختيار كابينة وزارية منسجمة من شخصيات كفوءة ونزيهة.

وقال التحالف في بيان "نحن في تحالف الفتح ندرك ونقدر عاليا التحديات والظروف التي تمر بها البلاد من أزمة كورونا وتداعياتها الى الأوضاع الاقتصادية وانهيار أسعار النفط وانعكاساتها على العراق".

وأضاف التحالف "وعليه نشدد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مقتدرة وقادرة على مواجهة الأزمات والعبور بالبلاد الى بر الأمان من خلال اختيار كابينة وزارية منسجمة من شخصيات كفوءة ونزيهة"، مشددة بالقول أن "يلتزم الرئيس المكلف عدم السماح بترشيح شخصيات تابعة لاحزاب وكتل سياسية وان تكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية وتمثل طموحات الشعب العراقي في عبور الأزمة واعادة هيبة الدولة وإعادة ثقة الشارع الى العملية السياسية".

واعرب التحالف عن أمله "من جميع القوى السياسية التعاون الجاد وفق هذه الأسس من اجل الإسراع في تشكيل الحكومة".