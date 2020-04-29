وزارة الصحة تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 27 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، فضلا عن شفاء 27 مصابا بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان "تم فحص (٨٢٧٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٨٦٧٠٨)".

وأوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٧٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ١٥، الكرخ: ٣، مدينة الطب: ٢، البصرة: ٥٠، كربلاء: ١، واسط: ١، المثنى: ٣، فضلا عن حالتي وفاة واحدة في بغداد/ الرصافة، وأخرى في الكرخ".

وتابعت الوزارة، أن "هناك ٢٧ حالة شفاء وكما يلي: (بغداد/ الرصافة: ٨، بغداد/ الكرخ: ١، مدينة الطب: ٨، النجف الأشرف: ١، كربلاء المقدسة: ١، البصرة :١، كركوك: ٢، ذي قار: ١، المثنى: ٢، اربيل: ٢)"، لافتا الى أن "مجموع الإصابات ٢٠٠٣، ومجموع الوفيات: ٩٢، مجموع حالات الشفاء: ١٣٤٦".