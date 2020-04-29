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وفد اقليم كردستان العراق يلتقي وزير النفط لمناشقة الملفات التي قصرت فيها حكومة الاقليم


ألتقى وفد إقليم كردستان، الأربعاء، وزير النفط ثامر الغضبان لمناقشة الملفات التي قصرت فيها حكومة الإقليم.

وقال مصدر برلماني، إن "وفد اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني وصل بغداد والتقى وزير النفط ثامر الغضبان".

وأضاف أن "اللقاءات مستمرة بغية مناقشة ملف النفط ومستحقات اقليم كردستان وقطع رواتب موظفي الاقليم" بسبب عدم ايفاء حكومة الاقليم بتعهداتها بتسليم الكميات المطلوبة من النفط، مؤكداً أن "الوفد سيعقد عدة اجتماعات في بغداد لمناقشة الملفات اعلاه".

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