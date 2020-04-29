واسط تؤكد عدم تسجيل اصابة بكورونا لليوم العاشر وتقرر تعطيل الدوام كل الخميس

أكدت محافظة واسط ، الأربعاء، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في المحافظة منذ عشرة أيام، وتقرر تعطيل الدوام الرسمي كل يوم خميس.

وقال المحافظ محمد جميل المياحي في مؤتمر صحفي ، "لليوم العاشر على التوالي لم تسجل المحافظة أي حالة إصابة، وتم للتباحث بشكل مفصل بفرض الحظر الجزئي"، مؤكدا على "تشديد الإجراءات بفرض الحظر".

وأضاف المياحي، أن "عدم تسجيل إصابات جديدة لا يعني أن المحافظة بمعزل عن المحافظات الأخرى، وقررنا تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة يوم الخميس من كل أسبوع بشكل كامل، وسيكون الدوام ببعض الدوائر الخدمية الأخرى ٢٥% وبقية أيام الأُسبوع".

وشدد المياحي على "غلق الأسواق بصورة تامة"، مؤكدا بالقول "إذا لاحظنا أن هناك تهاون سيتم فرض الحظر بشكل كلي".