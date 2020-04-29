الموقف الوبائي للبصرة: تسجيل 50 حالة جديدة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الأربعاء، عن الموقف الوبائي الخاص بإصابات فيروس كورونا، مشيرة الى تسجيل 50 اصابة جديدة وحالة شفاء واحدة.

وقالت في بيان إن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض كورونا ليوم 29/4/2020 بلغ 50 حالة موجبة (حالات نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة)، فضلا عن حالة واحدة تماثلت للشفاء، ولاوجود لوفيات".

وأضافت، أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغ 406 (17 وفيات+ 184 شفاء + 205 قيد العلاج )، وبلغ عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة 113حالة، وعدد الفحوصات المرسلة الى مختبر مدينة الطب 157 حالة".

وتابعت، أن "الفحوصات المختبرية الإجمالية 270، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم التراكمي 6747، بينما عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد لحد الآن 293".