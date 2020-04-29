صحة النجف تعلن عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاربعاء، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة، في بيان إن "مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف قام بإجراء 94 فحصا لحالات مشتبه بها من بينها 49 نموذج ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و16 نموذج من عينات الحجر في ضيافة الدائرة وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود حالة موجبة".

وأضاف أنه "بذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :- 303 حالة مؤكدة، 270 شفاء، 6 حالات وفاة".