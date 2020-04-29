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خلية الازمة: جانب الرصافة يتحمل اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ


انتقدت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، تحميل ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺑﺒﻐﺪاد اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، إذ ﺗﺰاﻳﺪت أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺠﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻨﺼﻞ المحافظات ﻋﻦ ﺗﻠﻚ المسؤولية وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺠﺮ الملامسين ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﺮخ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ أﻳﻀﴼ.

وﻗﺎل ﻣﻘﺮر ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮاد الموسوي لوسائل اعلامية حكومية، ان "ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت المسجلة ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻣﻘﻠﻖ ﺟﺪا، وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ المسؤولة ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت لما ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف ﺷﺨﺺ ﻳﻮﻣﻴﴼ".

واضاف أن "ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷﻋﺪاد ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ، ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺠﺮ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ القادمين ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ وﺗﻨﺼﻞ المحافظات ﻋﻦ ﺗﻠﻚ المسؤولية، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺠﺮ ﻣﻼﻣﺴﻲ اﻟﻜﺮخ اﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻼﻣﺴﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ".

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺪي لوسائل اعلامية حكومية، ان "اﻟﻔﺮق اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺤﻤﻼت المسح اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ المناطق والمحلات واﻟﺪور اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ، ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ المناطقي واﻟﺤﺠﺮ المنزلي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ المحلات ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻳﺮوس واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎره".

 

واﻛﺪ ان "الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ ﺧﻄﺮ وﻟﻢ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ المرحلة اﻵﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل المتابعة وﻇﻬﻮر إﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ".

 

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