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الديوانية تعلن خلوها من كورونا منذ ١٠ ايام وتشدد على "الوقاية"


أفادت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، عدم تسجيلها اية اصابة ب‍فيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي، فيما شددت على ضرورة الاستمرار بالاجراءات الوقائية من المرض.

وقال مصدر في صحة الديوانية، إن المحافظة لم تسجل اية اصابات ب‍فيروس كورونا منذ ١٠ ايام.

وأوضح أن الدائرة شددت على الاهالي ضرورة الاستمرار باتخاذ الاجراءات الوقائية وعدم التهاون مع المرض، والالتزام بتوجيهات خلية الازمة.

ويظهر الموقف الوبائي في محافظة الديوانية وجود حالة واحدة فقط مؤكدة ترقد في شعبة الحميات لتلقي العلاج وتسجيل عشرة حالات شفاء وحالة وفاة واحدة، منذ بدء تفشي المرض.

وأصدرت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا في الديوانية، في وقت سابق، مجموعة من القرارات بينها رفع حظر التجوال جزئيا وتحديد ساعات الدوام الرسمي بالمؤسسات الحكومية فضلا عن منع أي تجمعات في المزارات والأضرحة والمساجد او المقاهي والمطاعم، وإغلاق المنافذ الحدودية .

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