خلال ساعات.. البصرة تسجل 81 اصابة بكورونا

اعلن الدكتور حيدر سلمان في صحة البصرة، الاربعاء، ان المحافظة سجلت خلال ساعات 81 اصابة بالفايروس.

وقال في تصريح صحفي ان "الاصابات التي سجلت في البصرة خلال ساعات هي 47 اصابة بمركز المحافظة منطقة المشراق و34 في منطقة الهارثة".

واضاف انه "تم اخذ النماذج من الملامسين للحالات التي شخصت امس"، مشيرا الى ان "حالات الـ47 والـ34 هي منفصلة وليست متداخلة".

وتابع ان "هذه الارقام سجلت بعد ظهور نتائج التحاليل المختبرية لهم من خلال اختبار الـPCR وليس الاختبار السريع"، موضحا ان "هذه الارقام تحمل مصداقية عالية، والمخفي اكثر من المعلن".

يذكر ان محافظة البصرة سجلت يوم امس 39 اصابة جديدة بفايروس كورونا، 37 منها في منطقة الهارثة اغلبهم لأشخاص شاركوا بمجلس عزاء.