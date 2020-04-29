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التربية تتحدث عن المواضيع المحذوفة لمناهج الثالث المتوسط لمدارس المتميزين وكلية بغداد


كشفت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ المواضيع المحذوفة ﻣﻦ المواد اﻟﺪراﺳﻴﺔ لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪارس المتميزين وﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮ المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟﻮزارة اﺳﺮاء ﻃﺎﻟﺐ في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "المديرية حددت المواضيع المحذوفة ﻣﻦ المناهج اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط ﻓﻲ ﻣﺪارس المتميزين وﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد واﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻏﻴﺮ مطالبين ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (2019-2020)".

وﺑﻴﻨﺖ ان "المواد المحذوفة ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اي ﺑﻮاﻗﻊ ﺗﺴﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء"،

لافتة الى ان "المواد المحذوفة ﺗﺸﻤﻞ اﻳﻀﺎ اﻟﺰﻣﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﺗﺴﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 41 ﻓﺼﻼ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻻﺣﻴﺎء وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ واﻟﻌﺼﺒﻲ واﻟﺤﻮاس واﻻﻓﺮاز والمناعة وﺑﻌﺾ اﻻﻣﺮاض اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ واﻟﻐﺬاء".

واكدت ﻃﺎﻟﺐ ان "اﻟﺤﺬف ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻻول وﻓﺼﻞ اﻟﺪول المجاورة ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ لمادة اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ الفصلين اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ، والفصلين اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ لمادة اﻟﺘﺎرﻳﺦ".

وﺗﺎﺑﻌﺖ ﻛﻤﺎ "ﺣﺬﻓﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﺘﺎب (اﻟﻄﺎﻟﺐ)، وﺛﻤﺎﻧﻲ وﺣﺪات ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ".

وذﻛﺮت ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮ المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ان "اﻟﺤﺬف ﺷﻤﻞ اﻳﻀﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﺳﺘﺔ دروس ﺑﻤﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ المواضيع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻛﻤﻠﻬﺎ"، ﻣﻔﺼﺤﺔ ﻋﻦ اﻧﻪ "ﺗﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ بين ﻣﺪارس المتميزين وﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد".

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التربية تتحدث عن المواضيع المحذوفة لمناهج الثالث المتوسط لمدارس المتميزين وكلية بغداد
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