خلية الازمة بكربلاء: الاصابة الجديدة لم تسجل بالمحافظة بل لعسكري في الانبار

اعلنت خلية الازمة في كربلاء، الثلاثاء، أن الاصابة الجديدة التي اعلنت عنها وزارة الصحة اليوم لم تسجل في المحافظة بل لعسكري وحدته في الانبار.

وقال الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة المركزية محمد الوكيل في بيان مقتضب إن "الإصابة الجديدة لم تُسَجل في كربلاء وهي تعود لأحد المقاتلين من أبناء كربلاء ومقر وحدته في الأنبار"، مشيراً الى أنه "تم اكتشاف إصابته من قبل دائرة صحة الانبار".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها اصابة في كربلاء، فيما أشارت إلى شفاء 33 مصاباً من الوباء.