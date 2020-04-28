مجلس الوزراء يعقد جلسة ويتخذ قرارات عدة

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان واتخذ قرارات عدة، منها الموافقـة علـى نفاد مذكرة التفاهم الإطارية بين العراق والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع إغاثة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

وأقرّ المجلس "توصيـة المجلـس الوزاري للتنمية البشريـة بشـأن الموافقـة على تعديـل الفقـرة (2) مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم : (132 لسنـة 2011) ، بإضافة عبارة ( تأسيـس المراكز الوطنيـة لرعايـة الموهبـة الشبابيـة ) الـى متـن القــرار".

كما قرر المجلس "الموافقـة علـى نفـاد مذكـرة التفاهـم الإطارية بين حكومة جمهورية العراق والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع الإغاثة لدعـم امدادات المياه في منطقة الاسحاقـي المتأثـرة بالنـزاع ‏(IRQ-1045) الموقعة بتأريخ 30/12/2019 ، استناداً الى أحكام المادة (3/ ثانيًا) من قانـون عقـد المعاهــدات رقــم (35) لسنــة 2015 ".

ووافق المجلس على "إهداء الحديد المستهلك التابـع الى مديرية البنى التحتية احدى تشكيـلات وزارة الداخلية الى وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للحديد والصلب البالغة قيمتها الدفترية (533194755) دينار ، استناداً إلى أحكام المادة (47/ ثانياً) مـن قانـون الإدارة الماليـة الاتحاديــة رقــم (6) لسنـة 2019".