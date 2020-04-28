بابل تقرر فرض حظر التجوال التام بعد تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

قررت محافظة بابل، الثلاثاء، فرض حظر التجوال التام في المحافظة بعد تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وذكرت المحافظة في بيان ، انه "تقرر رفع مستوى الإنذار للحالة القصوى في محافظة بابل".

وأضافت أنه "تقرر أيضاً فرض حظر التجوال التام بعد تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الإصابات ١٩٢٨ حالة.