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الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال سائق "الوالي العسكري" لجزيرة الخالدية


اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال سائق ما يسمى بـ"الوالي العسكري" لجزيرة الخالدية في الأنبار.

وقالت المديرية في بيان إنه "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة البو هزيم ب‍جزيرة الخالدية ب‍الأنبار".

وأضاف البيان أن المعتقل "كان يعمل سائقاً لدى ما يسمى بالوالي العسكري ل‍جزيرة الخالدية والمكنى (ابو عائشة الأنصاري) والذي تم قتله أثناء معارك التحرير وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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