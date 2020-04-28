محافظ نينوى يكشف عن مصادر تمويل "داعش" الارهابي

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، عن مصادر تمويل "داعش"، الارهابي مؤكداً أن عصابات التنظيم تتحرك بشكل مجاميع صغيرة في منطقة الجزيرة.

وقال الجبوري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "عصابات داعش الإرهابية تمول مجاميعها عبر أخذ الضرائب والأتاوات من المناطق السورية التي تتواجد فيها، فضلاً عن وجود أموال حصلوا عليها في وقت سابق موزعة على مناطق مخفية"،

مبيناً أن "عصابات داعش لن تحظى في الوقت الحالي على أي دعم خارجي كون الاقتصاد العالمي منهار بسبب جائحة كورونا".

وأضاف الجبوري أن "عصابات داعش الإرهابية تتحرك بشكل مجاميع صغيرة في منطقة الجزيرة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين كخطوة لإعادة نشاطاتها"، لافتاً إلى أن "جميع تلك التحركات مسيطر عليها في الوقت الحالي".