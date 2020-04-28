عضو بخلية الأزمة: سنتخذ أقصى الإجراءات بحال ازدياد الإصابات بكورونا

أكد عضو خلية الأزمة الحكومية جاسم الفلاحي، الثلاثاء، أن الخلية ستتخذ أقصى الإجراءات بحال ازدياد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو الخلية وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي قوله، إن "خلية الأزمة تجري مراجعة علمية لحظر التجوال الجزئي ومتى ما وجدت بأنه قد أسهم في زيادة حالات الإصابة فسوف لا تتردد في اتخاذ أقصى الإجراءات".

وأضاف أن"الخطة الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا تشمل صفحات مختلفة منها، تقييد التنقل على المستوى الداخلي والخارجي ومنع الاختلاط وفرض حظر التجوال الشامل والجزئي والمناطقي".

وأشار الى أن "هناك مشاكل جدية وحقيقية في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني والعشوائيات في عموم المحافظات من حيث انتشار فيروس كورونا"، مبيناً أن خلية الأزمة تعمل تقييماً يومياً لخارطة انتشار الوباء".

وأكد الفلاحي، أن"تخفيف إجراءات حظر التجوال جاء بناءً على معطيات ونتيجة لأسباب معينة منها صحية واقتصادية واجتماعية".