الأخبار

اغلاق منطقتي الخورة والهارثة واعتبار الاخيرة موبوءة


افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأغلاق منطقتي الخورة والهارثة في البصرة، فيما اشار الى انه تم اعتبار الهارثة منطقة موبوءة.

وقال المصدر  ان "القوات الامنية اغلقت بشكل كامل منطقة الخورة في البصرة بالكتل الكونكريتية"، مبينا ان "ذلك جاء بعد تسجيل اصابات بفايروس كورونا".

واضاف انه "تم اغلاق قضاء الهارثة في البصرة بشكل تام ومنع الدخول والخروج اليه"، لافتا الى انه "تم اعتبار الهارثة قضاء موبوء بعد تسجيل 37 اصابة بالفايروس".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وفاة المحلل السياسي واثق الهاشمي
اغلاق منطقتي الخورة والهارثة واعتبار الاخيرة موبوءة
تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا شمالي البصرة
طائرة عراقية تحط في مطار بغداد محملة بشحنة طبية من الصين
أمانة مجلس الوزراء: مليون ومئتا ألف مستفيد من الحملة الوطنية لمواجهة آثار كورونا
النزاهة: مخالفات بمبلغ 16 مليار دينار بعقد لتجهيز محطة كهربائية في البصرة
القضاء: تصديق أقوال إرهابي قتل عضواً في المجلس المحلي السابق لناحية الوليد
نائب يدعو ساسة الاقليم لاعلان الانفصال عن العراق في حال اصرارهم على سرقة ثروات الشعب
الانواء الجوية: امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداء من يوم غد
صحة النجف تسجل اصابة بفيروس كورونا في الكوفة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك