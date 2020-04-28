اغلاق منطقتي الخورة والهارثة واعتبار الاخيرة موبوءة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأغلاق منطقتي الخورة والهارثة في البصرة، فيما اشار الى انه تم اعتبار الهارثة منطقة موبوءة.

وقال المصدر ان "القوات الامنية اغلقت بشكل كامل منطقة الخورة في البصرة بالكتل الكونكريتية"، مبينا ان "ذلك جاء بعد تسجيل اصابات بفايروس كورونا".

واضاف انه "تم اغلاق قضاء الهارثة في البصرة بشكل تام ومنع الدخول والخروج اليه"، لافتا الى انه "تم اعتبار الهارثة قضاء موبوء بعد تسجيل 37 اصابة بالفايروس".