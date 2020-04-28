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نائب يدعو ساسة الاقليم لاعلان الانفصال عن العراق في حال اصرارهم على سرقة ثروات الشعب


دعا النائب عدي الشعلان ابو الجون، الثلاثاء، الاحزاب الحاكمة باقليم كردستان الى اعلان الانفصال من العراق في حال اصرارهم على سرقة ثروات الشعب، فيما اشار الى انه فقد الامل بشخصيات واحزاب هاجسها الوحيد السرقة والتهريب.

وقال الشعلان ابو الجون في حديث صحفي ان "شعب كردستان هم جزء من الشعب العراقي وهم ضحية اخرى للاحزاب الحاكمة في الاقليم، والتي بنت قصورها على مقابر وجثث الابرياء والشهداء"،

مبينا "اننا سكتنا كثيرا على سرقات وتجاوزات احزاب السلطة في الاقليم طيلة السنوات السابقة لاننا لم نكن نريد ان يتهمنا احد بشق الصف الوطني او السعي لخلق الازمات".

واضاف الشعلان ابو الجون، ان "القلوب ضاقت ذرعا بتلك التصرفات والاستهتار بمقدرات العراق ككل من شماله الى جنوبه، بالتالي فاننا ومن باب دفع الضرر والمصالح الوطنية العليا ندعو الاحزاب المتفردة في الاقليم والمتسلطة على رقاب الابرياء باعلان الانفصال وترك العراق للعراقيين وخيراته لهم"،

مشيرا الى ان "بيوتنا وكل منزل ب‍العراق مفتوح لكل مواطن من ابناء شعبنا في الاقليم للسكن وتقاسم رغيف معنا".

وتابع الشعلان ابو الجون "يعز علينا هكذا مطالبات ولكننا فقدنا الامل بتلك الشخصيات والاحزاب التي هاجسها الوحيد السرقة والتهريب لثروات الشعب، والتأمر على البلد"، لافتا الى انه "بحال عدم عودتهم الى رشدهم والنظر الى العراق كبلد واحد للجميع وثرواته لكل عراقي فلا نريدهم محسوبين بشرهم علينا وخيرهم لدول اخرى".

واكد النائب حسن سالم امس الاثنين، ان اجراءات الحكومة بايقاف التخصيصات المالية ل‍كردستان غير كافية ولابد من استرداد الديون التي بذمة الاقليم البالغة 128 مليار دولار واحالة وزير المالية الى القضاء بسبب هدر المال العام

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نائب يدعو ساسة الاقليم لاعلان الانفصال عن العراق في حال اصرارهم على سرقة ثروات الشعب
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