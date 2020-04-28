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الانواء الجوية: امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداء من يوم غد


توقعت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، ان تشهد البلاد امطار رعدية مع تصاعد للغبار ابتداء من غد الاربعاء.

وقالت الهيئة في بيان لها ان "الطقس سيكون غد الأربعاء في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً، درجات الحرارة تنخفض قليلا، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في بعض الاماكن مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو مع بعض الغيوم يتحول خلال الليل في الاقسام الشرقية الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً، درجات الحرارة ترتفع قليلا"،

مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط امطار خفيفة في اماكن متعددة تكون رعدية احياناً، الرياح جنوبية شرقية تنشط مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن".

وأضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم الخميس الاقسام الغربية منه يكون صحو وفي باقي الاقسام طقس غائم جزئي واحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعية احياناً يتحول الطقس تدريجيا خلال النهار الى صحو،

فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو يتحول خلال الليل الى غائم جزئي واحياناً غائم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية الاقسام الغربية منها يكون الطقس صحو وفي باقي الاقسام طقس غائم جزئي واحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعية احياناً يتحول الطقس تدريجيا الى صحو الرياح جنوبية غربية تشتد مسببة تصاعد للغبار".

وتابعت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقة الوسطى طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها تكون رعدية احيانا، درجات الحرارة ترتفع قليا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها خلال الليل، اما الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحو يتحول خلال الليل الى غائم جزئي واحياناً غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً، تنشط الرياح خلال الليل مسببة تصاعد للغبار".

واوضحت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقة الوسطى طقس غائم جزئي ، لا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي واحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة خلال النهار، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية تساقط امطار خفيفة تكون رعدية احيانًا ويتحول الطقس تدريجياً ابتداء من الاقسام الغربية الى صحو".

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