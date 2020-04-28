صحة النجف تسجل اصابة بفيروس كورونا في الكوفة

اعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء، عن تسجيل اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الكوفة، مشيرة الى ارتفاع الاعداد التراكمية المسجلة في المحافظة الى 303 اصابة مؤكدة و269 حالة شفاء وست وفيات.

وقال صحة النجف في بيان إن مختبر الصحة العامة في المحافظة اجرى 71 فحصا لحالات مشتبه بها، من بينها 30 نموذجا ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و13 نموذجا من عينات الحجر في ضيافة الدائرة".

واوضح أنه "تبين من خلال الفحوصات وجود حالة موجبة واحدة خاضعة للتحريات الوبائية في شارع المعمل ب‍الكوفة، ليكون الموقف التراكمي للحالات المسجلة في النجف 303 حالة مؤكدة ، 269 شفاء، 6 حالات وفاة".

وأكدت دائرة صحة النجف، استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم وعلى مدار 24 ساعة لتشخيص الحالات الموجبة وتقديم كافة الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للملامسين والمصابين.

ودعت جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة وتجنب التجمعات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومنها غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض.