الأخبار

صحة النجف تسجل اصابة بفيروس كورونا في الكوفة


اعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء، عن تسجيل اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الكوفة، مشيرة الى ارتفاع الاعداد التراكمية المسجلة في المحافظة الى 303 اصابة مؤكدة و269 حالة شفاء وست وفيات.

وقال صحة النجف في بيان إن مختبر الصحة العامة في المحافظة اجرى 71 فحصا لحالات مشتبه بها، من بينها 30 نموذجا ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و13 نموذجا من عينات الحجر في ضيافة الدائرة".

واوضح أنه "تبين من خلال الفحوصات وجود حالة موجبة واحدة خاضعة للتحريات الوبائية في شارع المعمل ب‍الكوفة، ليكون الموقف التراكمي للحالات المسجلة في النجف 303 حالة مؤكدة ، 269 شفاء، 6 حالات وفاة".

وأكدت دائرة صحة النجف، استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم وعلى مدار 24 ساعة لتشخيص الحالات الموجبة وتقديم كافة الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للملامسين والمصابين.

ودعت جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة وتجنب التجمعات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومنها غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب يدعو ساسة الاقليم لاعلان الانفصال عن العراق في حال اصرارهم على سرقة ثروات الشعب
الانواء الجوية: امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداء من يوم غد
صحة النجف تسجل اصابة بفيروس كورونا في الكوفة
حريق كبير قرب معارض السيارات في البياع
تصديق اقوال متهمين ضبطت بحوزتهم "حبوب مخدرة في الانبار
الصحة: الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ في الرصافة ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ ولم يصل الى المرحلة الآمنة
الإعلام الأمني: ارهابي يفجر نفسه في استخبارات كركوك ويسفر عن اصابتين
تدمير اوكار وانفاق ومعمل تفخيخ بعملية امنية في صلاح الدين
الولائي يصف اقالة رئيس الوزراء واستمرار باقي الرئاسات بـ"الامر المريب"
سلطة الطيران تصدر توضيحاً بشأن عدم اعطاء موافقة لإعادة جثامين عراقيين من بيروت
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك