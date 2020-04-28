حريق كبير قرب معارض السيارات في البياع

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا كبيرا اندلع في سوق البياع قرب معارض السيارات ببغداد.

وقال المصدر ان "حريقا كبيرا اندلع فجر اليوم في سوق البياع المحاذي لمرأب أمانة بغداد ومعارض السيارات داخل 26 محلا مشيدة من مادة السندويج بنل سريعة الاشتعال غير نظامية".

واضاف ان "15 فرقة تابعة الى الدفاع المدني تمكنت من تطويق النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران الى مرأب امانة بغداد الذي يحتوي على 40 عجلة ( كابسة نفايات) وكذلك قريب من معارض البياع الذي يحتوي على مئات العجلات المدنية".

يذكر ان الدفاع المدني طلب استدعاء خبير الادلة الجنائية لتحقيق باسباب اندلاع الحريق داخل السوق التجاري المخصص لبيع الخضار والمواد الغذائية .